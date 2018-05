Durant tota la Setmana d’Arquitectura, el pati d’entrada de La Model serà l’escenari d’una exposició que mostrarà els projectes finalistes del “Concurs Cobertes verdes”, impulsat per l’ Institut Municipal del Paisatge Urbà. El concurs de cobertes verdes impulsarà la creació de 10 nous terrats naturalitzats en edificis privats, repartits territorialment per tota la ciutat, per tal de difondre entre la ciutadania els beneficis d’aquests tant per a la ciutat com pel propi edifici on se situïn.

Activitat gratuïta.

Organitzador: Institut Municipal Paisatge Urbà - Ajuntament de Barcelona